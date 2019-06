Reggina, ufficiale: Toscano è il nuovo tecnico

REGGIO CALABRIA - Le voci si rincorrevano da giorni, ma ora è arrivata la parola fine: Mimmo Toscano è il nuovo allenatore della Reggina. C'è l'annuncio ufficiale del club amaranto, che ha legato a sè con un contratto biennale il tecnico cresciuto nel settore giovanile calabrese. Questa la nota della Reggina: "Mimmo Toscano è il nuovo allenatore della Reggina. Il neo tecnico amaranto ha sottoscritto un contratto biennale. Calcisticamente cresciuto nel settore giovanile amaranto, esordisce in prima squadra nella stagione 1991. Dopo le esperienze di Adelaide Nicastro, Treviso, Catanzaro e Potenza rientra a Reggio Calabria dove resta per quattro stagioni collezionando sessantasette presenze, conquistando la promozione in serie B nella stagione 1994/95. Il neo tecnico amaranto sarà presentato martedì 25 giugno alle ore 11 presso la sala stampa dello stadio “Oreste Granillo” alla presenza del presidente Luca Gallo".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO