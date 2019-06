Fiorentina, Commisso sbarca e pensa ai rinforzi

FIRENZE - Oggi arriva, di nuovo, Rocco Commisso. Il neo proprietario della Fiorentina arriva a Firenze per festeggiare il santo patrono ed essere incoronato come Magnifico Messere (onorificenza importante nella città toscana) e dare il via al suo progetto. Dopo due anni di contestazioni e negatività a Firenze è tornata la voglia di sognare in grande, e Commisso ha cavalcato l'onda. Non bisogna dimenticare la base di partenza, però, perchè la scorsa stagione i viola hanno rischiato la B salvandosi all'ultima giornata, e le grandi del campionato per ora sembrano lontane anni luce. Commisso sa benissimo che per operare sul calciomercato la Fiorentina dovrà fare alcuni salti mortali, anche alla luce del Fair Play Finanziario. La prima mossa nella testa del neo proprietario è chiara: tenere Federico Chiesa. Ma non solo, perchè c'è un mercato in entrata da sostenere: i primi nomi [...]

Montella-Commisso, stretta di mano a New York

