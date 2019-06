"L'Inter offre 90 milioni al Lille per Nicolas Pépé"

ROMA - Antonio Conte vuole un nuovo centravanti per la sua Inter. Per "France Football" potrebbe essere la rivelazione della Ligue 1 di quest'anno del Lille Nicolas Pépé, da settimane seguito dal club milanese. Per il cartellino del 24enne ivoriano autore di 22 gol e 11 assist in campionato, secondo la stampa francese, i nerazzurri avrebbero presentato nelle ultime ore una nuova offerta, arrivando a circa 90 milioni di euro per convincere i francesi a cedere il loro gioiellino. Di fatto questa offerta supera quella dell'Atletico Madrid che da tempo è sulle tracce di Pépé. Diego Pablo Simeone, infatti, vorrebbe sostituire il partente Griezmann con questo attaccante ivoriano che tanto bene ha fatto in stagione. Mancino, dotato di un ottimo tiro dalla distanza, ha giocato largo a destra in un 4-2-3-1 agli ordini di Galtier a Lille e Conte potrebbe usarlo in diverse posizioni all'Inter. L'investimento è molto alto, ma dalla Francia sono sicuri che l'Inter voglia vincere la concorrenza e accapparrarsi l'attaccante ivoriano.