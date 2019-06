Napoli, Fabian Ruiz: “Ancelotti mi fa sentire importante. Futuro? Penso agli Europei”

NAPOLI - “Io l’uomo del momento in U21? Non ci penso, voglio solo dare il meglio di me stesso”. Pensieri e parole che porteranno lontano Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, al momento impegnato all’Europeo con la maglia della ‘Rojita’, ha parlato anche di quanto sia cresciuto nel campionato italiano e del proprio futuro: “A Napoli ho fatto un piano di lavoro per guadagnare massa muscolare - ha detto ai microfoni di Radio Onda Cero -. È stato molto positivo. Ancelotti? È un allenatore che ti dà fiducia, ti fa sentire importante ed è molto vicino ai giocatori. È un tipo molto calmo ma quando si arrabbia…occhio. È un uomo spettacolare. Il mio futuro? Ora penso solo a essere concentrato sull’Europeo, la partita di giovedì deve essere come una finale”. Il Real Madrid si è fatto avanti per il suo cartellino ma il club di De Laurentiis non ha assolutamente intenzione di cederlo.