ROMA - Colpo per l'Inter di Antonio Conte. L'esterno Valentino Lazaro ha accettato l'offerta nerazzurra e si trasferirà a Milano. Il terzino austriaco classe 1996, in uscita dall’Hertha Berlino, arriverà all'Inter per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di base fissa più 2-3 di bonus. Conte avrà quindi lo specialista di fascia che aveva messo al primo posto della lista. Adesso si aspetta la chiusura delle altre trattative, da Barella e Edin Dzeko fino a Lukaku.