Reggina, ufficiale: Guarna è amaranto

REGGIO CALABRIA - Enrico Guarna è ufficialmente un giocatore della Reggina. Il portiere calabrese, infatti, ha firmato un contratto che lo legherà al club per le prossime due stagioni. L'estremo difensore, classe 1985, nella scorsa stagione ha giocato in serie C con il Monza. Questa la nota ufficiale del club amaranto: "La Reggina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Enrico Guarna. Il portiere calabrese si lega al club amaranto sottoscrivendo un biennale. Nato a Catanzaro l’11 agosto 1985, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Locri. Nel corso dell’ultima stagione Enrico Guarna difende la porta del Monza arrivando sino ai quarti di finale play-off e raggiungendo la finale di Coppa Italia Serie C".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO