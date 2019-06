Spal, Everton Luiz ceduto al Real Salt Lake

FERRARA - Everton Luiz saluta la Spal e va, o meglio, rimane, in America. Il centrocampista brasiliano, infatti, ceduto nello scorso gennaio in prestito al Real Salt Lake, è stato riscattato a titolo definitivo dalla MLS per conto del club statunitense. Questo il comunicato ufficiale della società estenese: "S.P.A.L. srl comunica che la Major League Soccer, per conto della società statunitense Real Salt Lake, ha esercitato l’opzione di riscatto a titolo definitivo per il centrocampista Everton Luiz Guimaraes Bilher. Il club biancazzurro augura al calciatore le migliori fortune professionali".