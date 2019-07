Lazio, Tare a Londra in missione acquisti

ROMA - Oggi iniziano i saldi a Roma, ma il diesse Tare è andato a fare shopping (di mercato) a Londra. E’ sbarcato in Inghilterra ieri, non è riuscito a non dare nell’occhio. Sono stati smentiti incontri con il Manchester United per Milinkovic, ma è stato automatico pensare a contatti di mercato in entrata. Tare ha chiuso le operazioni Adekanye e Vavro (uffi ciali), entro mercoledì effettuerà le visite mediche Lazzari. Lotito e Mattioli, i presidenti di Lazio e Spal, hanno trovato l’intesa lunedì scorso in Lega (9 milioni più Murgia per l’esterno alla Lazio), ma si sta discutendo ancora sulle modalità di pagamento. Le visite di Lazzari erano state previste per oggi, sono slittate. Lotito e Mattioli si rivedranno in Lega dopodomani per chiudere. Lazzari conta di essere al raduno di martedì, al massimo 24 ore dopo. Inzaghi lo porterà in ritiro. Lo stesso vale per Jony del Malaga, ultimi dettagli da defi nire, sbarcherà giusto in tempo per andare ad Auronzo.

Vavro, visite con la Lazio: l'arrivo in clinica

Lazio, quattro acquisti per Inzaghi

PRIMO BILANCIO - Due affari chiusi, due in chiusura. Una parte del mercato è stata conclusa in tempi favorevoli all’allenatore, la seconda dipende anche da Milinkovic. L’eventuale cessione del serbo permetterebbe al diesse Tare di rintracciare giocatori con costi medio-alti. La sensazione è che stia agendo dando per scontata (o molto possibile) la partenza del Sergente. A prescindere dal serbo ci sono ruoli da coprire e acquisti da portare comunque a termine.

