Chievo, Barba saluta: va al Valladolid in prestito con diritto di riscatto

VERONA - Nuova avventura in Spagna per Federico Barba: il difensore scuola Roma, esploso con l'Empoli prima di andare allo Stoccarda e in seguito allo Sporting Gijòn, torna nella penisola iberica, al Real Valladolid.

Ecco il comunicato ufficiale del Chievo, squadra in cui ha militato la scorsa stagione: "L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive del difensore Federico Barba al Real Valladolid C.F.. Il diritto diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Con la maglia del ChievoVerona Barba ha totalizzato 30 presenze nell’ultima stagione di campionato. A Federico il ChievoVerona augura un grosso in bocca al lupo!".