Udinese, ufficiale: preso Gonzalez dal Real Madrid

UDINE - Colpo in entrata per l'Udinese. Il club bianconero, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante proveniente dal Real Madrid. Gonzalez, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, arriva in Friuli a titolo definitivo; per lui parla un bottino di 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla, di cui 21 messi a segno nella scorsa annata.

Marino: "Prima o seconda punta, il ragazzo si rivelerà molto interessante"

“Cristo è un giovane attaccante di grandi prospettive che sa svariare su tutto il fronte d'attacco ed agire da prima o seconda punta – commenta il direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino -. È anche dotato di una buona tecnica. Con noi intraprenderà un graduale percorso di crescita che nel tempo si potrà rivelare anche molto interessante”.