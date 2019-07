Elmas 'saluta' il Fenerbahce: è ad un passo dal Napoli

ROMA - Sembra sempre più vicino il trasferimento di Elif Elmas al Napoli. Il centrocampista macedone potrebbe essere il terzo acquisto del calciomercato estivo del club azzurro e sembra ad un passo dalla formazione di Ancelotti. Il passaggio di Elmas al Napoli dovrebbe essere una formalità e la conferma arriva proprio dal profilo Instagram del giocatore. Elmas, infatti, ha pubblicato su Instagram Stories un video in cui 'saluta' il Fenerbahce: un indizio chiaro sul suo addio alla società turca. Nel filmato, il macedone ha immortalato il momento in cui è uscito dal centro sportivo del Fenerbahce con l'emoticon delle mani che salutano. L'affare sembra chiuso e un nuovo rinforzo sembra pronto per Ancelotti in vista della prossima stagione.