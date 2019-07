Lazio-Milinkovic, si tratta a Londra

ROMA - È a Londra che si decide il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il suo agente, Mateja Kezman, è nella capitale britannica per trattare con il Manchester United. La trattativa con la Lazio non è ancora cominciata, ma l'offerta ufficiale potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Kezman ha il mandato per trattare e, conoscendo le richieste di Lotito, la sua presenza a Londra è necessaria per intavolare il discorso sulla trattativa che deciderà gran parte del mercato laziale.

Quota 100, sconto a 80

Il desiderio del presidente Lotito è noto: poco incline agli sconti, per il serbo chiede 100 milioni. La forbice al momento è di 20 milioni, vista la richiesta dell'agente di Milinkovic di arrivare ad 80. Lui vuole un top club, come ha ribadito nell'incontro tenuto a Formello una ventina di giorni fa, la società è disposta ad accontentarlo, ma alle sue condizioni. C'è già un'ipotesi di accordo che potrebbe essere attendibile sulla base di [...]

