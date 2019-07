Lecce, Babacar vicino, Venuti no

LECCE - L'inizio thrilling di campionato accelera ulteriormente il mercato del Lecce. In primo piano c'è l'intrigo tra i giallorossi, la Fiorentina e il Sassuolo. In questo triangolo ballano El Khouma Babacar e Lorenzo Venuti. Se per l'attaccante neroverde la trattiva è agli sgoccioli (restano da limare i dettagli per il suo arrivo in Salento), ma sullo sfondo ci sono anche i discorsi per Giangiacomo Magnani, su cui sembra passato in vantaggio il Brescia. Per il difensore viola, invece, c'è da registrare una frenata. Venuti, infatti, è ora in stand-by: il jolly difensivo ha impressionato Montella, con il tecnico che ora chiede la sua permanenza. A centrocampo resta viva la pista Saponara: in mediana il Lecce è coperto, ma se Chiesa rimanesse alla Fiorentina il giocatore ex Samp e Milan potrebbe partire alla volta della Puglia.

© Getty Images for Lega B