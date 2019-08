Lukaku: "Io lento?", ecco la risposta ai critici sui social

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Romelu Lukaku lento? Altrochè. L'attaccante belga in forza al Manchester United, risponde a chi lo critica per la propria velocità postando sul proprio profilo Twitter un video con i grafici dei dati dell'allenamento dei Red Devils del 10 luglio. I numeri sono chiari e inconfutabili: 36.25 km/h, la velocità massima raggiunta. Davanti a lui solo Diego Dalot, che arriva addirittura a 36.43 km/h. La sua caratteristica principale è la fisicità, ma visiti i dati anche la velocità non manca: un plus da aggiungere alle caratteristiche di uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato. Dopo l'Inter, si è fatta avanti la Juve per lui, che ha messo sul piatto uno scambio con Dybala. Il belga, intanto, non è stato nemmeno convocato da Solskjaer per l'amichevole di domani contro il Milan, un indizio in più che lo avvicina ai bianconeri.