Inter, nodo Icardi: la Champions unica sirena

APPIANO - Il giorno dopo il faccia a faccia di giovedì tra l’Inter e Icardi è filato via tranquillo. Marotta e Ausilio anche ieri sono andati alla Pinetina per parlare con Conte e Oriali, ma non c’è stata una nuova riunione con il centravanti che in mattinata si è allenato regolarmente con i compagni, almeno fino a che non si è trattato di svolgere la parte tattica.

Stamani Mauro sarà nuovamente ad Appiano e poi, siccome non sarà convocato per la trasferta di Londra, tornerà a casa dove riabbraccerà la moglie e le figlie che hanno terminato la vacanza ad Ibiza e rientreranno a Milano. In città però la showgirl argentina sarà solo di passaggio perché ha in programma un nuovo viaggio, sempre con i figli, che la porterà lontano dalla loro casa in zona San Siro e dalla villa sul lago di Como.

Icardi, la posizione dell'Inter

Margine per un incontro la prossima settimana con i dirigenti nerazzurri, dunque, non c’è e fondamentalmente le due parti non ne sentono neppure il bisogno perché ormai le posizioni sono chiare. L’Inter non intende più contare su Icardi e non cambierà idea riguardo al suo utilizzo anche se dopo il 2 settembre l’argentino sarà ancora alla Pinetina. Wanda invece in questo momento ascolta le offerte che le sono arrivate e le stanno arrivando, ma deve fare i conti con la volontà del marito di non lasciare Milano, la città dove la famiglia ha ormai messo radici. Nelle scorse settimane l’Inter aveva avuto la sensazione che l’ex capitano avesse aperto anche a un trasferimento al Napoli (oltre alla Juve, la destinazione preferita) e invece, a dispetto del corteggiamento di De Laurentiis, la strada che lo dovrebbe portare sotto il Vesuvio adesso si è di nuovo raffreddata.

