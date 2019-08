"Neymar è stato offerto alla Juve"

PARIGI - Il Psg cerca una soluzione per Neymar. Dopo averlo tanto desiderato, inseguito e alla fine comprato strappandolo al Barcellona, i parigini sono pronti a lasciarlo partire dal momento che i rapporti tra il club e il brasiliano sono ormai ai minimi termini. Secondo il sito del quotidiano catalano "Sport", i campioni di Francia avrebbero offerto Neymar al Manchester United, al Real Madrid e in Italia alla Juventus. Non al Barcellona, il club dove l'ex Santos andrebbe di corsa e dove verrebbe riaccolto a braccia aperte, ma tra gli azulgrana e Nasser Al-Khelaifi non corre buon sangue. Il Psg è pronto a far partire il giocatore con la formula di un prestito oneroso da 20 milioni di euro e l'intero ingaggio a carico del nuovo club, una proposta che, secondo Sport, il Manchester United avrebbe immediatamente rispedito al mittente. Discorso diverso per il Real. Tra le due proprieta' c'e' un gran feeling, ma il problema qui sarebbe il brasiliano che non ha nessuna intenzione di indossare la maglia dei rivali di sempre del "suo" Barça, il club dove vuole fortemente tornare.

E poi, spiega "Sport", c'e' anche la Juventus alla ricerca di un attaccante esterno. Per il giornale catalano le nuove norme fiscali italiane potrebbero incoraggiare il club bianconero, ma anche qui il problema è Neymar che non ha intenzione di dire sì agli altri pretendenti che non siano il Barcellona, l'unico club per il quale sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio. Da parte del Psg potrebbe esserci un'apertura verso il Barça, solo nel caso in cui nella trattativa venga inserito Rakitic, centrocampista croato che piace molto sia a Leonardo che a Tuchel.