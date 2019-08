Cagliari, si lavora al ritorno di Luca Pellegrini

CAGLIARI - Il Cagliari sta lavorando con la Juventus per ottenere il prestito di Luca Pellegrini (20), terzino sinistro arrivato quest’anno dalla Roma. I contatti sono già stati avviati, adesso c’è solo da stringere, dopo il sorpasso sancito sulla Spal. Il giocatore ha assoluto bisogno di trovare continuità: fa già parte della Nazionale Under 21, grazie a Di Francesco ha vissuto l’emozione del debutto in Champions League e proprio quest’anno è stato inserito nella lista della Uefa con i 50 giovani più promettenti per la stagione che verrà. Si tratterebbe di un ritorno, dopo le 12 presenze sommate col club sardo dal febbraio scorso. Intanto Nahitan Nandez (23) ieri sera è partito da Buenos Aires: oggi è atteso in Italia, arriva dal Boca per 18 milioni.

