Milito: "Inter, il caso Icardi mi fa male"

MILANO - "L'Inter ha già detto che Icardi non rientra più nel progetto e questo mi fa male perché lo conosco". A parlare così è l'ex attaccante nerazzurro Diego Milito, intervenuto ai microfoni di Fox Sports Radio. L'argentino è attualmente direttore dell'area tecnica del Racing Avellaneda e ha parlato della situazione del connazionale: "Icardi è arrivato all'Inter quando me ne sono andato, mi fa male sentire che possa andar via in questo modo, senza essere preso in considerazione. Non è il modo giusto: i giocatori importanti devono lasciarsi bene con i club, devono lasciarsi con rispetto. Questa è la cosa che mi preme di più. Io in futuro di nuovo all'Inter? In questo momento non guardo oltre, sto bene qui e voglio continuare".

