GENOVA - Proseguirà in Veneto la carriera di Valerio Verre: il classe 1994, cresciuto nella Roma, lascia la Sampdoria (squadra proprietaria del suo cartellino) per legarsi a titolo temporaneo al neopromosso Verona, che avrà la possibilità di riscattarlo al termine della prossima stagione. Il trequartista nell'ultima stagione ha giocato in serie B nel Perugia di Sandro Nesta, con cui ha raggiunto i playoff e collezionato un ricco bottino: ben 12 gol e 6 assist in 36 presenze complessive.

