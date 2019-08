Reggina, colpo in attacco: biennale per Denis

REGGIO CALABRIA - Colpo messo a segno dalla Reggina che, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato "di aver acquisito le prestazioni sportive di Germán Gustavo Denis. Il calciatore si lega al club con un contratto biennale". Classe 1981 "El Tanque" è cresciuto nel settore giovanile del Tallares ed è approdato in Italia nel 2002, al Cesena. In seguito, esperienze con Arsenal Sarandi, Colón e Indipendiente. Nel 2008, di nuovo in Italia, al Napoli, poi all'Udinese e Atalanta. Negli ultimi anni ha vestito le maglie di Independiente, Lanus e Universitario.

