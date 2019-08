Lazio, Jony ci sarà con la Roma: arrivato il transfer provvisorio dalla Fifa

ROMA - La Fifa ha concesso alla Lazio il transfer provvisorio per il tesseramento di Jony, esterno spagnolo proveniente dal Malaga. A renderlo noto è stato il club biancoceleste attraverso una nota: "La S.S. Lazio comunica che la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Jonathan Rodriguez Menendez, il quale sarà dunque a disposizione del mister Inzaghi in occasione della gara di domenica contro la Roma". In merito al trasferimento alla Lazio di Jony, che sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi già dal derby, il club spagnolo ha minacciato un contenzioso sul pagamento della clausola rescissoria.

