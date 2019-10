Allegri decide il suo futuro: ecco cosa farà

TORINO - Anno sabbatico confermato. La spina resta staccata. Massimiliano Allegri non tornerà in panchina prima della prossima stagione: la scelta non cambia, nonostante le tantissime sirene risuonate nelle ultime settimane. Non poteva che essere così: Max è l’allenatore italiano più vincente degli ultimi anni e saperlo ai box è un pensiero stupendo per le società che si trovano in difficoltà. E infatti le tentazioni sono fiorite recentemente, da tutta Europa. Ci hanno pensato a Manchester, sponda United, visto che mai i Red Devils erano stati così in crisi. Ci hanno pensato al Psg e al Tottenham. E una idea Allegri frullerebbe anche dalle parti di Milanello dove Max è stato ottimo profeta. Niente da fare.

