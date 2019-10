Fiorentina, Venuti rinnova fino al 2023: "Sento la fiducia del club"

FIRENZE - E' ufficiale: Lorenzo Venuti resterà un calciatore della Fiorentina fino al 30 giugno 2023. Il giovane difensore viola ha commentato in conferenza stampa il prolungamento di contratto: "Sono molto contento - ammette - questa squadra mi ha già permesso di realizzare il sogno di esordire in Serie A, ora vorrei trovare il mio spazio e restare in viola per molti anni. C'è però stato un periodo in cui pensavo di aver chiuso la mia esperienza qui, cinque anni in prestito sono tanti. Ma ho parlato con Pradè dopo il suo ritorno ed ho sentito la fiducia che mancava da tempo".

"Contentissimo di essere qui con Lorenzo e che lui sia con noi - ha spiegato il ds viola - è l'identità a fare la differenza. Con lui sono stato chiaro fin dall'inizio: "Giocati le tue chance". Lui aveva un'altra squadra che lo voleva ma sapeva che questa era casa sua. Felice che sia rimasto, sono convinto che avrà il suo spazio". Pradè, inoltre, affronta la questione del rinnovo di contratto di Chiesa: "Siamo sempre stati chiari su di lui. Il suo modo di comportarsi e quello che sta facendo ci rendono felici, ci sarà tempo e modo per parlare del contratto, non è questo il momento. Ibrahimovic? Non rientra nei nostri piani"