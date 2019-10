Genoa, ufficiale: Thiago Motta è il nuovo tecnico

GENOVA - Mancava solo l'annuncio ufficiale, che ora è arrivato: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Genoa. L'ex centrocampista brasiliano, già in rossoblù da giocatore nella stagione 2008/2009, prende il posto in panchina di Aurelio Andreazzoli, esonerato oggi dal presidente Enrico Preziosi. Thiago Motta è alla prima esperienza sulla panchina di una prima squadra dopo aver guidato l'Under 19 del Paris Saint-Germain. Il neo tecnico ha già diretto il primo allenamento e verrà presentato domani, mercoledì 23 ottobre, alle 14.30. Questa la nota ufficiale del club ligure: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan".

GENOA, ANDREAZZOLI ESONERATO: E' UFFICIALE