Kulusevski all’Inter, la valutazione è choc

MILANO - Dejan è un 2000, quindi piace a prescindere. Ma Kulusevski è soprattutto un signor esterno, di quelli che ne troviamo pochi ogni dieci anni. Perché ha caratteristiche diverse dalla norma: alto, ma rapido; potente, ma tecnico; segna e fa segnare; la personalità di chi non è nato per avere paura, piuttosto per fare paura a chi ha la sventura di incrociarlo. L’Inter lo prenderebbe al volo, deve portare pazienza. Perché il cartellino è dell’Atalanta, però il ragazzo è in prestito secco al Parma. Il prestito secco sottintende una cosa chiara: non ti concedo mezzo margine di manovra per il riscatto, semplicemente perché credo moltissimo nelle sue qualità. Morale: viaggiamo già sui 30 milioni [...].

Kulusevski dopo De Paul: l'Inter raddoppia

Kulusevski, ecco le caratteristiche che piacciano a Conte

La caratteristica di Dejan (nato a Stoccolma da genitori macedoni) è che gioca in verticale al primo respiro. Apparentemente esterno con spiccate doti offensive nel 4-4-2, può essere per Conte una superba mezzala d’inserimento. Insomma, si presterebbe a qualsiasi tipo di trasformazione tattica, bazzecole se pensiamo che la sua giovane carriera ebbe inizio addirittura da difensore. E’ una bella quercia da quasi 190 centimetri, ma ha nell’intensità e nella rapidità due tra i principali pregi. L’Inter ha cominciato a mettergli gli occhi addosso durante la finale Primavera della scorsa stagione: l’Atalanta la spuntò grazie a un contropiede impostato magistralmente da Kulusevski e finalizzato da Colley, all’interno di una prestazione con tanti punti esclamativi.



