Fiorentina, Pradè allontana Florenzi: "E' aria fritta, sappiamo cosa ci serve"

FIRENZE - "Fiorentina su Florenzi? Aria fritta, posso solo dire che gli ho fatto il primo contratto, gli voglio bene, ma è un giocatore della Roma e non ho mai parlato né con il club, né con lui o il suo agente". Con queste parole il ds viola Daniele Pradè allontana le indiscrezioni che lo vorrebbero interessato al capitano giallorosso, al momento fuori dai piani di Fonseca. "Mercato? Da qui a 40 giorni può accadere di tutto - ha proseguito a margine della presentazione del libro di Giancarlo Antognoni -, noi sappiamo cosa fare per migliorarci, siamo stati onesti con la gente. Senza mancare di ambizione questo sarà un anno di costruzione, proprio quello che stiamo facendo. Anche la sconfitta di Cagliari serve a capirlo. Montella? Non capisco la negatività su di lui, noi siamo contenti del lavoro che sta facendo. La squadra è a ranghi ridotti, al ritorno vedremo le consizioni ma dobbiamo fare tutti di più. Potremo contare anche sul rientro di Ribery, importante sia dal punto vista tecnico-tattico, che del carisma. Il centro sportivo che costruirà il presidente Commisso, oltre allo stadio, ci porterà dei punti in più" ha concluso Pradè.

