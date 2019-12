Mandzukic, sorrisi in Qatar: eccolo con la sciarpa dell'Al-Duhail

L’avventura di Mario Mandzukic in Qatar…inizia col sorriso. L’ex attaccante della Juve è stato accolto a Doha dai dirigenti dell’Al-Duhail, il suo nuovo club, e si è subito messo in posa per i fotografi con la sciarpa della società: mercoledì inizierà ufficialmente la nuova carriera in Qatar accanto all’ex compagno di squadra Benatia. Il croato, dopo aver passato la prima parte di stagione fuori rosa, ha lasciato Torino a titolo gratuito: 162 partite e 44 gol con la maglia bianconera. Pantaloni chiari e cappotto scuro, l’ex pupillo di Massimiliano Allegri è apparso visibilmente soddisfatto del suo nuovo capitolo calcistico come testimoniano le foto pubblicate dall’account Twitter della società qatariota.

