Empoli, colpo Tutino: arriva in prestito dal Napoli

EMPOLI - L'Empoli ha raggiunto l'accordo con il Napoli per l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Gennaro Tutino. Lo rende noto la società toscana. Tutino è nato a Napoli il 20 agosto 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli, nell'estate del 2014 passa in prestito al Vicenza; in seguito veste le maglie di Gubbio, Avellino, Bari e Carrarese. Nel luglio del 2017 il prestito al Cosenza, dove segna 12 reti, contribuendo alla promozione dei calabresi. L'anno scorso, in B, sempre con i rossoblù chiude con 10 reti; quest'anno l'approdo in A, al Verona, dove gioca 6 gare. Tutino ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali Under 16, Under 17 e Under 18, giocando due Europei e un Mondiale Under 17. (Italpress)

Gattuso fa sudare il Napoli: corsa e tattica aspettando Demme