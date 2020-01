Inter, Eriksen domani a Milano per visite e firma

MILANO - Christian Eriksen è atteso domani a Milano per le visite mediche con l'Inter. Il centrocampista ormai ex Tottenham dopo aver ricevuto l'idoneità sportiva al Coni e aver svolto i test medici con il club nerazzurro, andrà nella sede del club per firmare il contratto che lo legherà all'Inter.

Un'operazione da 20 milioni di euro con un ingaggio per il giocatore di 8 milioni più 2 di bonus. E' il terzo acquisto per l'Inter in questa finestra di mercato dopo quelli già ufficializzati di Ashley Young, debuttante in nerazzurro oggi contro il Cagliari, e Victor Moses.