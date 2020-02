Udinese, Zeegelaar: "Felice per la nuova occasione". Prodl: "La Serie A un sogno"

UDINE - Giornata di presentazione per gli ultimi due acquisti dell'Udinese, il difensore Sebastian Prodl - attualmente infortunato e out per 45 giorni - e l'esterno di centrocampo Marvin Zeegelaar (per lui è un ritorno). "Mi sarebbe piaciuto tornare in bianconero già a luglio - ha spiegato l'olandese - ma c'erano ancora alcuni aspetti da chiarire. Ringrazio il dg Collavino e il ds Marino per avermi dato questa nuova possibilità. Ruolo? Di norma gioco come quinto a centrocampo, ma non avrò problemi ad accettare qualunque cosa mi chiederà il mister, per me è importante aiutare la squadra". Zeegelaar torna poi sulla precedente esperienza in Friuli: "Abbiamo avuto momenti difficili l'anno scorso, ma con la forza del gruppo ne siamo usciti, rimanendo in Serie A. Sema? Conosco bene Ken, ci ho giocato insieme al Watford. Tra noi ci sarà una sana competizione che spingerà entrambi a dare il massimo per migliorare. Mi farò trovare pronto quando verrò chiamato in causa".

Poi è il turno di Sebastian Prodl. "Per me è sempre stato un sogno quello di poter giocare in Serie A. Già 4 o 5 anni fa sono stato in contatto con la famiglia Pozzo, decidendo insieme di intraprendere il percorso al Watford. Impressioni sul calcio italiano? Molto positive, le ho già avute nel 2009 quando ho affrontato l'Udinese con il Werder Brema ai quarti di Coppa Uefa. Non vedo l'ora di cominciare questa sfida, voglio recuperare in fretta dall'infortunio. Ruolo? Sono un difensore centrale a cui piace impostare il gioco dal basso. Mi è piaciuta da subito l'atmosfera nello spogliatoio e sono pronto a dare il mio contributo dentro e fuori dal campo" ha chiosato Prodl.