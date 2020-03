"La Juve sfida il Real Madrid per Kaio Jorge, nuova stella del Santos"

SANTOS (Brasile) - Ha 18 anni, è un attaccante centrale dalla tecnica sopraffina e da spiccate doti aerei nonostante i soli 176 centimetri d'altezza e ha già segnato al debutto coi "grandi" del Santos, nei soli 21' concessigli dall'allenatore in Coppa Libertadores: si tratta di Kaio Jorge, nuova promessa del calcio brasiliano e punta di diamante della Nazionale verdeoro Under 17 ed accostato con insistenza alla Juventus. Ne parla El Mundo Deportivo, che racconta di un serrato duello di mercato tra Paratici ed il Real Madrid, con la dirigenza merengues che vorrebbe ripetere la fortunata operazione Vinicius jr, "strappato" al campionato dell'ex colonia portoghese non ancora maggiorenne. Sul talento classe 2002 c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma sia i bianconeri che i Blancos potrebbero far leva sulla scadenza del contratto al momento fissata al 31 dicembre 2021. Con la situazione legata ad Higuain ancora tutta da risolvere, la Juve potrebbe aver individuato il prossimo colpo volto a rafforzare, per almeno un decennio, il proprio reparto offensivo.

