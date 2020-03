Mirabelli: "Belotti al Napoli? Gattuso lo voleva già al Milan"

NAPOLI - È già da qualche tempo che il nome di Belotti circola dalle parti di Castel Volturno. L'attaccante e capitano del Torino non sta attraversando una buona stagione in granata, ma il suo valore non è mai stato in discussione. Gattuso lo stima molto, non è certo un segreto, per questo motivo è stato accostato al Napoli in queste settimane. La conferma è arrivata anche dall'ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha spiegato: "È risaputo che trattammo Belotti, solo che non riuscimmo ad accontentare il Torino. Belotti è straordinario e farebbe molto comodo al Napoli perché sposerebbe alla grande l'idea di calcio di Gattuso. Lui al Milan l'avrebbe voluto tantissimo perché, oltre a fare sempre gol, è un giocatore che rispecchia un po' il Rino calciatore, dando l'anima, senza risparmiarsi mai".

