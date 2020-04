Messi all'Inter, arriva la smentita su Instagram: "Fake news"

BARCELLONA (SPAGNA) - Dopo le notizie delle ultime settimane sulla possibile trattativa tra Inter e Leo Messi per il trasferimento dell'argentino a Milano, è arrivata la smentita del campione del Barcellona. Messi ha voluto replicare su Instagram alle news che lo hanno accostato ultimamente al club nerazzurro. "Anche quello che hanno detto su questo stesso giornale qualche settimana fa era falso. Meno male che nessuno ci crede" è il messaggio del calciatore, con allegate due notizie che lo riguardano e che hanno fatto scalpore un po' in tutto il mondo.

Attraverso una storia Instagram, il fuoriclasse del Barcellona e della nazionale argentina Messi ha deciso di smentire categoricamente tanto l'indiscrezione che lo vorrebbe in procinto di trasferirsi all'Inter (in compagnia di Thiago Almada) nella prossima sessione di calciomercato, quanto quella di aver pagato la maxi-cauzione per liberare Ronaldinho, recentemente arrestato in Paraguay ed attualmente ai domiciliari in un albergo di Asuncion.