"Pogba, lo United non esercita l'opzione per il rinnovo: addio vicino"

Paul Pogba sembra sempre più lontano dal Manchester United e la prossima sessione di calciomercato potrebbe portare al divorzio. Secondo il "Manchester Evening News", il 27enne centrocampista francese resta in scadenza nel 2021 visto che i Red Devils non avrebbero ancora esercitato l'opzione unilaterale di rinnovo per un'ulteriore stagione. Una situazione che non può far altro che alimentare le voci su un futuro di Pogba lontano dall'Old Trafford, con Real Madrid e Juventus alla finestra: stando così le cose, infatti, lo United sarebbe costretto a cedere il giocatore l'estate prossima per non perderlo poi a parametro zero.

