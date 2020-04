Juve, è allarme in difesa: che offerte per Bonucci e De Ligt!  

Assalto al muro. La Juve fa…muro. C’è una doppia minaccia in arrivo sul mercato per la difesa bianconera: De Ligt e Bonucci tornano nel mirino delle grandi d’Europa. La crisi determinata dal coronavirus non ferma le manovre in vista dell’estate (e oltre?) di trattative che coinvolgono anche tanti top player, anche se la situazione economica per il mondo del pallone non si annuncia per niente semplice e sarà un fattore nella prossima campagna acquisti. In ogni caso c’è movimento e i bianconeri non sono quindi esclusi: sotto la lente ci sono due dei leader del reparto arretrato di Sarri. Sull’olandese torna con forza il Barcellona, per Leo il Manchester City intensifica il pressing. La risposta dalla Continassa? Un bel no a tutte le pretendenti.

Treno Barcellona per De Ligt

Per entrambi si tratta di corteggiamenti mai sopiti che ritornano d’attualità. Partiamo da De Ligt. Il gioiello ex Ajax è stato a lungo la scorsa estate in bilico tra Barcellona e Juve, salvo poi scegliere i bianconeri, ma i blaugrana non l’hanno mai perso di vista. Così, nei discorsi tra i club sarebbe tornato il suo nome. La stampa spagnola, segnatamente il Mundo Deportivo, assicura che il giocatore sarebbe «a conoscenza dei negoziati» e sarebbe «attento agli eventi». Poi conferma che Matthijs sta bene a Torino ma che potrebbe prendere in considerazione il «treno del Barça» se passasse di nuovo. L’assalto del club catalano deriverebbe dalla necessità di affiancare un titolare di spessore a Piquè, dopo che per vari motivi Umtiti, Lenglet e Todibo (poi prestato) non hanno convinto in pieno. [...]

Guardiola vuole Bonucci al Manchester City

Stesso discorso per Bonucci. L’età è differente rispetto all’olandese ma i gradi di leader sono indubbi per Leo, che sarà il ponte verso il futuro. Questo però non frena Guardiola, che ha dato un input chiarissimo all’amministratore delegato del City, Ferran Soriano: è Bonucci il primo obiettivo per rendere ermetica una difesa per la quale sono stati spesi centinaia di milioni senza però che tutti questi investimenti abbiano portato effetti positivi sul campo. Per innalzare il rendimento, quindi, Pep alza il pressing per colui che considera il centrale perfetto per la sua filosofia. Le possibilità di successo, in verità, sembrano poche, nonostante la grade capacità di spesa del club inglese, perché la Juve considera incedibile il suo numero 19 e lo stesso Leo si vede vestito soltanto di bianconero. A complicare l’incastro, inoltre, c’è l’esclusione del City dalla Champions League, decisa dalla Uefa, per le prossime due stagioni, provvedimento che, se confermato dai successivi gradi di giudizio, toglierebbe il Manchester dal palcoscenico continentale principale. La Juve, in ogni caso, non cede. Bonucci e De Ligt, doppio assalto, doppio muro.

