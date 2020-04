Il Milan punta Osimhen

MILANO - L’interruzione del campionato francese avrà come conseguenza il deprezzamento di molti giocatori della Ligue 1, torneo che ben presto potrebbe diventare territorio di conquista per tanti club. E il Milan potrebbe essere una delle società più interessate al mercato francese in quanto da tempo ha individuato alcuni obiettivi per il mercato estivo, atleti che potranno essere acquistati ad un prezzo inferiore. La dirigenza milanista, in particolare con il capo dell’area scout Geoffrey Moncada, che da qualche mese ha sempre più influenza nelle decisioni sulla campagna acquisti e cessioni, ha grande considerazione in patria, avendo già lavorato per cinque anni al Monaco. E tra gli obiettivi individuati da tempo c’è Victor Osimhen del Lille, attaccante classe 1998, una delle sorprese positive dell’attuale annata. Rapido nei movimenti, è il tipico attaccante che va a nozze negli spazi, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. Negli ultimi anni è cresciuto tecnicamente e in zona gol ha trovato maggiore continuità rispetto al passato.

Un anno fa Osimhen è stato davvero ad un passo dal Milan, quando vestiva ancora la casacca dello Charleroi in Belgio. L’ex direttore generale Leonardo aveva intensificato i rapporti con il suo agente, gettando le basi per un accordo sui 10-12 milioni in vista della sessione estiva. Con l’addio del manager brasiliano l’affare è sfumato ed è stato il Lille ad approfittarne credendo di più nelle qualità di Osimhen, preso per sostituire il partente Rafael Leao passato invece in rossonero. Tornato prepotentemente nel mirino del Milan in queste settimane, il nigeriano fino all’interruzione del campionato ha siglato 13 reti e cinque assist in 27 partite di Ligue 1.





