Arthur Melo, no alla Juve: lo ha già detto a Paratici

BARCELLONA (SPAGNA) - Arthur Melo non si muove da Barcellona e lo avrebbe già comunicato in forma ufficiale e definitiva alla Juventus. La decisione sarebbe già stata trasmessa, lo scorso fine settimana, dagli agenti del ventitreenne ex Gremio a Fabio Paratici. Il centrocampista brasiliano, che è legato ai blaugrana fino al 30 giugno del 2024, dall’arrivo di Quique Setién si sente pienamente valorizzato nel Barça e intende proseguire la sua avventura in una città in cui si è perfettamente ambientato. Di qui la decisione di rilanciare la sua scommessa e di rispondere all’allettante proposta bianconera con un cortese no grazie. Decisione che potrebbe, a questo punto, complicare le strategie di mercato delle due società, ad iniziare dall’affare Miralem Pjanic, che da queste parti davano prossimo alla chiusura.

Arthur, Juve o Barcellona? Intanto si diverte in allenamento

Arthur si sente apprezzato al Barcellona da Setién

Arthur ha voluto chiarire fin da subito la sua posizione per potersi concentrare al meglio sul rush finale della stagione, che prevede la ripartenza della Liga il prossimo 11 giugno. Di qui la volontà di chiudere, almeno per ora, la prospettiva di un cambio di casacca per l’immediato e mettere fine alle tante voci che venivano dall’Italia. Il giocatore, tra l’altro, aveva già abbozzato un discorso a proposito di un possibile rinnovo con il Barça, ma la crisi Covid-19 ha bloccato tutto, in questo senso, anche all’interno del club catalano, che ora lavora per cercare di ridurre, in qualche modo, l’ingente monte salari. Oltre ad essere molto apprezzato da Setién per il suo stile di gioco coerente alla filosofia blaugrana, il nuovo Xavi non ha uno stipendio elevatissimo in considerazione degli standard del club, per cui la scelta di mantenerlo in rosa è molto gradita anche al presidente Josep Maria Bartomeu.

[[dugout:eyJrZXkiOiJ2VEdQM3lYcSIsInAiOiJjb3JyaWVyZGVsbG9zcG9ydCIsInBsIjoiIn0=]]