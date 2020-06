"La Roma si avvicina a Pedro"

ROMA - L'avventura di Pedro al Chelsea è al capolinea. Dopo aver vestito la maglia dei Blues per cinque anni, sollevando una Premier League, una FA Cup e una Europa League, lo spagnolo sembra intenzionato a non rinnovare il contratto con il club londinese e liberarsi al termine della stagione 2019/20. Il giocatore ex Barcellona ha ricevuto diverse offerte, anche dalla Mls, ma il suo desiderio sarebbe quello di rimanere in Europa, ancora ad alti livelli. Tra le squadre interessate a Pedro c'è anche la Juventus, con Sarri che apprezza moltissimo il giocatore allenato nell'esperienza a Londra sulla panchina del Chelsea: con l'italiano Pedro ha disputato 52 partite nella stagione 18/19 ed è stato uno degli uomini chiave per la vittoria in Europa League.

Pedro, l'assalto della Roma

Come riporta As, però, al momento la Juve avrebbe avviato solo contatto preliminari con l'entourage del giocatore, senza avviare negoziazioni. Secondo il quotidiano spagnolo, un'altra squadra di Serie A sarebbe più vicina a Pedro: la Roma. Per As, i giallorossi seguono l'ex Barcellona da mesi e con il passare del tempo sono diventati un'opzione sempre più concreta. L'ingaggio di Pedro sarebbe la priorità del ds giallorosso Petrachi, che ha intenzione di prendere il calciatore (33 anni a luglio) a parametro zero.

