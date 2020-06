Thiago Silva: "Ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa"

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Thiago Silva pensa al suo futuro lontano da Parigi, dopo che il Psg gli ha comunicato l'intenzione di non rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il difensore brasiliano, in un intervento sul canale Instagram della rivista Caras, ha escluso l'ipotesi di tornare già alla Fluminense: "Ho un'enorme gratitudine per tutto quello che mi ha dato questa squadra che mi ha aiutato quando ho avuto problemi di salute e che mi ha aperto le porte del calcio, ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa". Proprio in Europa si registrano gli interessi di Milan, per un suggestivo ritorno, Napoli, Everton, Wolverhampton e non solo. Il calciatore 35enne ha fatto anche una battuta sulla ripresa del calcio nel suo Brasile: "Credo sia ancora presto, bisogna pensare alla salute di tutti, anche a quella dei calciatori che non sono dei supereroi. In Germania, Spagna e Italia il peggio è passato, adesso la situazione è sotto controllo, da noi non ancora".

