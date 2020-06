“Tu e Dybala venite all'Inter?”. E Douglas Costa scoppia a ridere…

TORINO - Paulo Dybala e Douglas Costa non hanno nessuna intenzione di lasciare la Juventus. In quest’ottica, il ds Paratici aveva già dato un’anticipazione sul futuro dell’argentino: “Non siamo preoccupati, abbiamo accennato il discorso rinnovo con il suo entourage. Abbiamo un’ottima relazione, siamo ottimisti e fiduciosi”. Nelle ultime ore però ha parlato il diretto interessato (con il supporto del brasiliano) nel corso di una diretta su Twitch. Un tifoso, senza troppi giri di parole, ha domandato: “Quand’è che venite all’Inter?”. “Ha chiesto quando andiamo all’Inter - ha detto Douglas alla Joya scoppiando a ridere - Mai, caro. Ti dico mai”. Solo la Juve nel cuore, dunque, a un giorno dalla finalissima di Coppa Italia contro il Napoli all’Olimpico di Roma in quello che sarà il primo trofeo assegnato in Europa nell’era del Coronavirus. Per Maurizio Sarri non sarà una partita come le altre: di fronte avrà il suo passato e per riuscire ad avere la meglio si affiderà ai suoi uomini migliori, Cristiano Ronaldo in primis. Il portoghese ha voglia di riscatto dopo il rigore fallito contro il Milan. È un perfezionista nato e non può essere soddisfatto della prima prestazione offerta.

