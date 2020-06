Lazio, Berisha torna dal prestito: niente riscatto, ora è pedina di mercato

ROMA - Ritorna alla Lazio, Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, andato in prestito al Fortuna Düsseldorf a gennaio, non è stato riscattato dal club tedesco. La notizia era già nell’aria, ora è arrivata anche l’ufficialità su Instagram con tanto di ringraziamento: “Grazie Valon”. I biancocelesti non incassano così i 5 milioni di euro pattuiti per il diritto di riscatto. Berisha non è riuscito ad evitare la retrocessione in Bundesliga, condizione primaria per vedere i tedeschi esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo. Ha voglia di giocarsi le sue chance di nuovo con la Lazio. A fine aprile ammetteva: “Voglio diventare un giocatore importante in biancoceleste”. L’ex Salisburgo però, fin qui non ha mai lasciato il segno per via di diversi infortuni e prestazioni poco brillanti. Tare potrebbe metterlo subito sul mercato. Si era parlato di lui come possibile contropartita nell’affare Kumbulla con il Verona. Il ds biancoceleste per ora aspetta.

