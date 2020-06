Lecce, rientra l'allarme Barak: prestito prolungato fino al 31 agosto

LECCE - "Allarme" rientrato per il Lecce. Negli ultimi giorni si erano sparse voci sul possibile ritorno all'Udinese di Antonin Barak, in prestito ai giallorossi da gennaio. Ma il club salentino, con una nota ufficiale apparsa sul suo sito, ha confermato l'accordo con il club friulano per la permanenza del calciatore in Puglia fino al 31 agosto 2020, spiegando come la vicenda "stata inoltre l’occasione per rafforzare i già proficui rapporti tra le due società anche in prospettiva futura. L’U.S. Lecce, ringrazia la società Udinese e la Famiglia Pozzo per la correttezza e lealtà sportiva dimostrata".

