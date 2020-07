Lazio, spunta il nome di Rose: Tare cerca esperienza per la Champions

ROMA - C’è un nome nuovo sulla lista degli acquisti della Lazio. Il ds Igli Tare ha messo nel mirino Danny Rose, esterno mancino del Tottenham in prestito al Newcastle. Trent’anni, quasi 200 presenze in Premier League, 29 con la nazionale dell’Inghilterra. Nelle ultime settimane si registrano contatti con gli agenti del calciatore per capire i margini della trattativa. La dirigenza biancoceleste è pronta ad investire sulla fascia sinistra. Lulic, 34 anni, dà sempre meno garanzie fisiche. Lukaku, preso come suo erede, non è mai riuscito a trovare continuità per via dei troppi infortuni. Jony è un esterno a tutta fascia molto offensivo.

Il profilo

La Lazio per la Champions League cerca giocatori d’esperienza. Rose, in questo senso, è abituato a certi palcoscenici. Una colonna del Tottenham per 13 anni, ha partecipato alle ultime quattro edizioni della coppa, compresa la finale persa lo scorso anno contro il Liverpool. Mourinho lo ha messo ormai fuori dal progetto, ecco perché a gennaio è andato al Newcastle. In Inghilterra sono sicuri: la sua valutazione si aggira intorno ai 5,5 milioni di euro con il contratto in scadenza nel 2021. Ingaggio da circa 3 milioni. Operazione tutta da intavolare, ma la Lazio segue la situazione. Rose potrebbe essere il candidato giusto per la fascia sinistra in vista della prossima stagione.