"Nzouango, la Juve ha preso il nuovo Varane"

PARIGI (FRANCIA) - Félix Nzouango sarebbe ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juve. Secondo il quotidiano francese L'Equipe, i bianconeri sarebbero dunque pronti a piazzare un nuovo colpo in difesa, con il 17enne dell'Amiens che arriva a Torino per 3 milioni di euro. Giovane di belle speranza, Nzouango, per il suo senso dell'anticipo, la predisposizione a giocare con la palla tra i piedi, è stato paragonato al connazionale Varane, campione del mondo con la Francia in Russia e pilastro del reparto difensivo del Real Madrid.

