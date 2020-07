Torino in pole per lo svincolato Malang Sarr

TORINO - Il Torino è scattato in pole position per Malang Sarr (21), difensore centrale appena svincolato dal Nizza e colonna portante della nazionale Under 21 francese. Il direttore tecnico Vagnati si è già messo sulle sue tracce, pronto all’allungo decisivo per chiudere l’operazione quanto prima, bruciando di fatto la concorrenza italiana (Atalanta su tutti) e tedesca, con diversi club di Bundesliga che pure si erano fatti avanti, interessati soprattutto al costo zero dell’affare. Mohamed Fares (23) della Spal, sui però è forte l’interesse anche della Fiorentina, è il prescelto per la fascia mancina.

