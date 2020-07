Suarez chiama Lautaro al Barcellona: "Vieni, ti aiuterò io"

BARCELLONA - Lautaro Martinez resta il protagonista del possibile affare tra Inter e Barcellona, e se l'argentino dovesse arrivare al Camp Nou troverebbe un'ottima accoglienza. Parola di Luis Suarez che, intervistato dai media spagnoli, ha parlato anche del campione dell'Inter: il campione uruguaiano si è detto infatti pronto a creare le condizioni migliori per far adattare Lautaro al Barcellona.

Inter, rimonta show sul Torino: Conte aggancia la Lazio

Luis Suarez chiama Lautaro al Barcellona

"È un grandissimo calciatore ed ha giocato ad altissimi livelli negli ultimi anni all'Inter - ha detto Suarez a Mundo Deportivo -. Non è facile venire dall'Argentina e dimostrare un livello così alto nel calcio italiano. Un calciatore così giovane con quella qualità per venire al Barcellona ha anche bisogno di essere sostenuto, e io sono pronto ad aiutarlo per farlo sentire a suo agio in un club grande e vincente come il Barcellona".