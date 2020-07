Parma, c'è Juan Jesus nel mirino

PARMA - Il Parma ha messo nel mirino Juan Jesus (29) della Roma: l'ex Inter non trova mai spazio nella squadra di Fonseca, come testimoniano le sole tre presenze in Serie A (per la miseria di 104 minuti totali) in questa stagione, corredate da una partita in Europa League. Il brasiliano, in giallorosso dall'estate 2016, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e il costo del suo cartellino non dovrebbe essere eccessivo.

