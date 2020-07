BENEVENTO - Il Benevento aspetta solo di abbracciare Kamil Glik (32) del Monaco che domani sosterrà le visite mediche. Pasquale Foggia, ds dei sanniti, ieri ha pranzato con il collega Tare della Lazio: c’è il giovane Nicolò Armini (19) difensore centrale che potrebbe trasferirsi in Campania in prestito, anche per irrobustire la pattuglia di under.

