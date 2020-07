Ufficiale: Osimhen è del Napoli

NAPOLI - "Aspettate qualche giorno" aveva detto De Laurentiis dopo l'assemblea di Lega parlando dell'ufficialità di Osimhen e promettendo l'imminente annuncio. Ne è passato solo uno ed ecco tempestivo il tweet di ADL che accoglie l'attaccante del Lille al Napoli: "Benvenuto Víctor!". La fumata bianca era nell'aria da tempo, non ci sono mai stati problemi di accordo tra i club. Alla fine Osimhen costerà al Napoli circa 47 milioni di euro, più il sì di Karnezis e quello del capitano della Primavera azzurra, Claudio Manzi.

Osimhen-Napoli, al Lille anche il capitano della Primavera azzurra

De Laurentiis: "Barcellona-Napoli si giochi altrove. La Uefa? Imbarazzante..."

Osimhen al Napoli, il comunicato

"La SSC Napoli ha acquisito le prestazioni sportive del calciatore Victor Osimhen dal Lille a titolo definitivo. Questo il tweet del Presidente De Laurentiis: "Benvenuto Victor!" Victor Osimhen è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998. Cresciuto nelle giovanili dello “Strickers Academy” di Lagos, diventa professionista allorquando da appena maggiorenne si trasferisce al Wolfsburg. In Germania gioca nella stagione 2017/18 per poi passare l’anno seguente allo Charleroi. Nella squadra francese gioca 36 gare segnando 20 gol stagionali. La sua esperienza transalpina prosegue al Lille nel 2019/20 dove colleziona 38 presenze e 18 reti. Osimhen è nazionale nigeriano. Con l’Under 17 ha conquistato il Mondiale nel 2015 nel quale si è distinto laureandosi capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore debutta a giugno del 2017 e con la Nigeria sinora vanta 10 presenze e 4 reti".

Osimhen al Napoli: tutte le curiosità

Impareremo presto a conoscerlo meglio nel campionato italiano, ma Victor Osimhen si è già messo abbondantemente in luce con la maglia del Lille in questa stagione. A 21 anni (ne avrà 22 il prossimo 29 dicembre, è un classe 1998) quest'anno ha messo a segno in Ligue 1 13 gol in 27 presenze (media realizzativa di 0,48 reti per gara), regalando anche 5 assist. In Champions League ha segnato a Chelsea e Valencia, in generale tra tutte le competizioni ha sommato 38 presenze e 18 gol. Con la nazionale nigeriana ha giocato 10 match arricchite da 4 reti. Nonostante i suoi 186 centimetri, è una punta agile e veloce che Galtier, allenatore del Lille, ha impiegato soprattutto da esterno d'attacco a sinistra e come punta centrale. Nel gioco di Gattuso può integrarsi molto bene.

