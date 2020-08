David Silva e l'addio ai suoi fan: “Ci saluteremo, ma non stasera”

MANCHESTER - Il Manchester City è pronto ad affrontare il Real Madrid all’Etihad negli ottavi di ritorno di Champions League. All’andata era finita 2-1 per i Citizens. In campo potrebbe esserci spazio per David Silva. Lo spagnolo si è promesso alla Lazio, ma la testa è comunque alla competizione europea. Vincerla vorrebbe dire mettere la ciliegina sulla torta dopo dieci anni straordinari in Inghilterra. Il Mago però, su Twitter, ha lanciato un messaggio ai suoi tifosi: “Sono commosso dal fatto che i tifosi abbiano organizzato una guardia d’onore per me. Ma l’annullamento mi sembra la giusta decisione viste le circostanze. Ci saluteremo insieme al momento giusto e in sicurezza. Godetevi la partita a casa!”. Per via del Coronavirus, anche in Inghilterra sono vietati gli assembramenti. Nessun saluto fuori dallo stadio per David Silva. Ci sarà più avanti, quando l’incubo virus sarà finalmente alle spalle.

